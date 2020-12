On this day - 23 dicembre 2016: il Milan vince la Supercoppa italiana a Doha contro la Juventus

Esattamente quattro anni fa, il 23 dicembre 2016, il Milan ha conquistato il suo ultimo titolo, la Supercoppa Italia a Doha contro la Juventus. I rossoneri andarono sotto con Chiellini ma riuscirono a pareggiare con Bonaventura. L'1-1 venne mantenuto per tutti i tempi supplementari, costringendo quindi le due squadre ad affrontarsi ai calci di rigore: per i rossoneri sbagliò Lapadula, mentre i bianconeri fallirono con Mandzukic e Dybala. Fu Mario Pasalic a realizzare il penalty decisivo per il Diavolo.