On this day - 27/04/1986: Milan-Atalanta 1-1, l'ultima di Paolo Rossi in rossonero

Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 35 anni fa, in un Milan-Atalanta terminato 1-1, si segnala l'ultima presenza in rossonero di Paolo Rossi. L'attaccante italiano, recentemente scomparso, con la maglia del Milan non ha lasciato un segno indelebile ma rimane per sempre nel cuore dei tifosi italiani per l'incredibile mondiale del 1982. In rossonero Pablito ha disputati 26 partite segnando 3 gol.