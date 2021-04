Guardando ad anniversari e ricorrenze esattamente 15 anni fa, in un Milan-Livorno di campionato terminato 2-0, si segnala l'ultima presenza in rossonero di Stam. Il difensore olandese, ricordato con affetto dall'ambiente rossonero, in totale ha vestito la maglia del milan per 65 volte, segnando 2 gol e vincendo 1 Supercoppa Italiana.