On this day - 9/01/2011: Milan-Udinese 4-4, il pirotecnico pareggio tra rossoneri e friulani

Esattamente 10 anni fa il Milan vsi rendeva protagonista di un pirotecnico pareggio contro l'Udinese. Questa partita, in particolare, è da ricordare per il risultato: un incredibile 4-4 tra rossoneri e friulani. I marcatori della sfida, in particolare, furono una doppietta di Pato, un gol di Ibrahimovic e un autogol di Benatia per i rossoneri mentre per i bianconeri furono una doppietta di Di Natale, e una rete a testa di Sanchez e Denis