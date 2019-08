On this day, nel 2010 Ibrahimovic diventava un giocatore del Milan

Il 28 Agosto del 2010 Zlatan Ibrahimovic diventava un nuovo calciatore del Milan, tramite queste parole di Adriano Galliani:

“Abbiamo definito il prestito con diritto di riscatto a 24 milioni di euro. Lunedì Zlatan farà le visite mediche, poi firmerà un quadriennale col Milan. E' un grande sforzo del presidente Berlusconi, l'ho ringraziato a nome di tutti i tifosi milanisti. Ora abbiamo formato un attacco che non ha nessuno, questa squadra non ha handicap strutturale nei confronti di nessun'altra squadra in Italia e in Europa, possiamo competere con tutti”.

Con la maglia rossonera, il talento Svedese è sceso in campo 85 volte tra le varie competizioni, realizzando 56 gol e 24 assist. Una media impressionante che è valsa al Milan la vittoria di un Campionato e di una Supercoppa Italiana.