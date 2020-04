André Onana, portiere dell'Ajax accostato anche al Milan ha dichiatato questa mattina ad "AD": "Ho vissuto cinque belle stagioni qui, però è arrivato il momento di fare il passo successivo. Non fraintendete, sono molto felice all'Ajax e grato al club. Ma siamo arrivati a questo accordo l'anno scorso. Ancora non so cosa succederà, ma la mia intenzione è chiara".