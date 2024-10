Onana salta Italia-Belgio per infortunio. Al suo posto l'ex Milan Vranckx

Il Belgio per le gare di Nations League contro Italia (10 ottobre) e Francia (14 ottobre) dovrà fare certamente a meno di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, ma nelle ultime ore è emersa un'altra defezione tra le linee di convocati di Domenico Tedesco. Si tratta di Amadou Onana, che non potrà disputare gli impegni imminenti dei Diavoli Rossi perché alle prese con un infortunio al bicipite femorale. Il centrocampista - informa Het Nieuwsblad - si è infortunato dopo un'ora nella vittoria dell'Aston Villa in Champions League contro il Bayern Monaco mercoledì scorso e non era nemmeno tra i convocati per la sfida di Premier League contro il Manchester United.

Il sostituito designato dal commissario tecnico è Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg di passaggio dal Milan nella stagione 2022-23. La decisione è stata confermata e diffusa nella giornata di oggi dalla Federazione Belga (Royal Belgian Football Association) attraverso i social media. Vranckx ha giocato 79 minuti nella vittoria per 1-3 del Wolfsburg contro il Bochum in Bundesliga lo scorso fine settimana.

La lista aggiornata dei convocati:

Portieri: Koen Casteels, Matz Sels, Maarten Vandevoordt

Difensori: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Wout Faes, Arthur Theate, Koni De Winter, Sebastiaan Bornauw, Matte Smets

Centrocampisti: Aster Vranckx, Orel Mangala, Youri Tielemans, Arne Engels

Attaccanti: Johan Bakayoko, Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Malick Fofana, Cyril Ngonge, Leandro Trossard