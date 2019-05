onthisday: 30 maggio, la prima rivincita

Il Milan era così superiore agli avversari e aveva accumulato un vantaggio così ampio già nei mesi invernali che alla resa dei conti i rossoneri si sono laureati Campioni d'Italia alla penultima giornatadi campionato pur avendo vinto soltanto una partita nelle ultime dodici giornate del torneo. Tutto questo è accaduto nella stagione 1992/93, nella stagione del 13° scudetto milanista. Dopo aver battuto la Fiorentina con doppietta di Savicevic il 7 marzo 1993, il Milan ha vinto l'unica gara dell'ultimo scorcio di campionato il 9 maggio 1993 ad Ancona, grazie anche all'ultimo gol in gare ufficiali in carriera da parte di Marco Van Basten. L'assenza del Cigno olandese aveva pesato molto su quella stagione rossonera. Senza di lui, il Milan ha perso le semifinali di Coppa Italia contro la Roma e alcune partite di prestigio in campionato fra cui quella di San Siro contro la Juve.

NON SOLO VAN BASTEN

Prima dello Scudetto conquistato a tutti gli effetti aritmetici il 30 maggio a San Siro contro il Brescia, il Milan aveva anche perso, proprio il mercoledì precedente, la Finale di Coppa dei Campioni di Monaco di Baviera contro il Marsiglia. Quella notte Van Basten c'era, ma a causa di una caviglia ormai compromessa era come se non ci fosse. Il rientro da Monaco era stato piuttosto mesto per la squadra allenata da Fabio Capello, ma la domenica di sole e la conquista del titolo tricolore avevano comunque consentito al Milan di fare festa e di iniziare a progettare la stagione successiva potendo contare sulla partecipazione alla Coppa dei Campioni stessa e quindi alla rivincita. Oltre a quello di Van Basten, la rosa milanista 1992/93 era stata falcidiata da molti altri infortuni e dal mancato apporto di Nando De Napoli che era stato acquistato per poterlo rilanciare.