Open VAR - L’audio di Maignan-Castellanos. Di Bello: “Per me non c’è nulla”. Rocchi: “Siamo d'accordo”

vedi letture

Lazio-Milan è una partita che ha fatto (e ancora fa) molto discutere a causa di una prestazione da dimenticare da parte dell'arbitro Marco Di Bello, al punto che secondo le ultime indiscrezioni l'AIA l'avrebbe fermato per un mese. Sono diversi gli episodi che non hanno convinto tifosi e addetti ai lavori, oltre che i vertici arbitrali stessi. Tra questi anche un rigore chiesto dalla Lazio per un'uscita in scivolata di Mike Maignan.

A 'Open VAR', su DAZN, è stato mandato in onda l'audio tra Di Bello e la Sala VAR. "Per me non c'è nulla. E' in scivolata sull'uscita precedente", dice in diretta l'arbitro della sezione di Brindisi. Una decisione che trova sponda a Lissone: "Check completato, hai visto bene, non l'ha presa con la mano e colpisce prima il pallone", confermano VAR e AVAR.

Presente negli studi dell'emittente, come di consueto, il designatore Gianluca Rocchi si è espresso così su questa situazione: "Episodio molto al limite.. Siamo d'accordo con la valutazione dell'arbitro, perché siamo dell'idea di dare più importanza al fatto che giochi il pallone e non la dinamica successiva. Non è un episodio chiaro, è un episodio al limite. Se avesse fischiato rigore ci sarebbe stato silent-check e sarebbe stata confermata la scelta di campo. Questo per farci capire come si tratti di un episodio complicato".