Opta - Le favorite per l'Europeo: l'Italia è solo settima

Secondo uno studio statistico e di simulazioni condotto da Opta in base ai dati espressi in questa prima fase dell'Europeo, l'Italia sarebbe solo settima tra le favorite per la rassegna del vecchio continente. In particolare secondo Opta, la Francia è favorita con il 19,6% di chance di alzare la coppa, poi Belgio (17,9%), Spagna (12,9%), Germania (9,3%), Inghilterra e Olanda (8,5%) e poi Italia (8%).