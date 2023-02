Ora va trovato Charles. De Ketelaere potrebbe partire dall'inizio con il Monza

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Mancano ancora due giorni e quindi due allenamenti in cui potrebbe cambiare tutto, ma la sensazione di Tuttosport, in edicola questa mattina, è che Charles De Ketelaere possa avere la chance di una maglia dal primo minuto contro il Monza sabato. L'ultima titolarità per il belga non è stata fortunatissima: 3-1 Sassuolo a fine primo tempo e sostituzione all'intervallo. Dopo la prestazione di Diaz e l'esplosione di Thiaw, ora il Milan aspetta Charles.