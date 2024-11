Ordine: "Al Milan di questi tempi basterebbe anche evitare figuracce"

Il Milan questa sera si presenta al Santiago Bernabeu per sfidare il Real Madrid, nell'impegno valevole per la quarta giornata del girone unico di Champions League. Una partita sulla carta proibitiva e per la quale i rossoneri dovranno mettere in campo la migliore versione di se stessi, anche meglio di quella vista nel derby contro l'Inter. Non sarà facile non solo per i valori in campo, per l'atmosfera dello stadio ma anche perchè i rossoneri arrivano da un lungo periodo di discontinuità. Del periodo del Diavolo ne ha parlato Franco Ordine questa mattina su Il Giornale.

Le parole di Franco Ordine sul Milan: "Questo Milan arriva a Madrid trascinandosi una classifica Uefa deprimente - appena 3 punti - e un conflitto interno determinato dalle note scelte di Fonseca sul conto di Leao, stasera destinato al confronto a distanza con l'altra stella, Vinicius Jr. Al Milan di questi tempi basterebbe anche evitare una figuraccia al cospetto dei campioni in carica che stanno incontrando qualche difficoltà di troppo. Ecco perché può essere la notte di Leao".