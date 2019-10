Ordine: "Elliott? Solo in 10-15 anni si ribalta l'attuale posizione di -150 milioni"

Franco Ordine, rispondendo a Mauro Suma sul suo canale YouTube, ha parlato di Elliott e del periodo che si prospetta alla sua gestione, più improntata sul lungo che non sul medio periodo: “Soltanto gli inesperti potevano dire e scrivere che con queste dimensioni economiche che ci sono sulla carta, Elliott potesse in 2-3 anni rimettere in attivo il bilancio, costruirsi lo stadio, vendere il club a 1 miliardo di euro e salutare tutti. Chi è più dentro le vicende, ma anche un semplice e banale conoscitore delle vicende economiche e sociali del Paese e non solo, si rende perfettamente conto che solo e soltanto con una distanza di 10-15 anni è pensabile di ribaltare l’attuale posizione, che è -150 milioni. Non ci sono maghi in giro. E soprattutto, l’attuale composizione del team non permette di immaginare a breve scadenza una scalata verso le posizioni di rilievo del campionato.”