Ordine: "Milan, ecco cos'ha sbagliato Ibrahimovic"

vedi letture

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a Pressing di Zlatan Ibrahimovic: "Io mi devo attenere ai fatti e non alle parole. E i fatti dicono che ad un certo punto Ibrahimovic ha sbagliato il suo comportamento. Se tu organizzi a Londra gli incontri con i candidati per il ruolo di direttore sportivo e ci siete solo tu e Cardinale, saltando l'ad, vuol dire che non hai ancora capito dove di trovi e qual è il tuo ruolo.

Il viaggio di qualche settimana fa di Furlani a New York per incontrare Cardinale ha rimesso a posto le pedine del puzzle del Milan e di fatto Cardinale ha rimesso l'ad al centro di tutto. Ora Ibra ha due scelte: o vai d'accordo con Furlani e prendi le decisioni insieme agli altri oppure deve andare via. Prima del Napoli ha detto che è pronto a collaborare dentro e fuori dal campo, secondo me la vicenda è chiusa così".