Ordine ne ha per tutti, dalla dirigenza a Fonseca: "Milan, i nodi vengono al pettine"

Nel corso della sua puntuale rubrica per DerbyDerbyDeby.it, Franco Ordine ha parlato di Milan a fronte della brutta sconfitta casalinga di ieri sera contro il Liverpool in Champions League. Queste le sue considerazioni:

"Il primo riferimento è alla conduzione del calcio-mercato con un paio di pecche che sono diventate una spina ulteriore nel fianco di Ibra e Moncada.

Proviamo a metterle in fila indiana

1) far partire Kalulu per la Juve in prestito sapendo di avere un "buco" sul fianco destro della difesa e spendendo una cifra irragionevole per Emerson Royal che è meno difensore dello stesso Calabria; 2) non aver disposto la sostituzione di Sportiello dopo l'infortunio patito negli Usa sapendo della fragilità muscolare (ai polpacci) di Maignan; così al derby Fonseca andrà con Torriani in porta, un ragazzino del 2005; 3) non aver rimpiazzato guardando ai "disoccupati" di lusso Bennacer che operato tornerà se va bene a gennaio.

E sorvolo sulle responsabilità di Fonseca, incapace ancorq di riuscire a correggere tutti i limiti e i difetti difensivi del Milan".