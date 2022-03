Ordine: "Pioli nuovo specialista del corto muso. Milan, ora servono Rebic e Ibra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Milan re degli uno a zero. Se la difesa è blindata ora serve Ibrahimovic". Così, sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine analizza il momento della squadra di Pioli, capolista in solitaria dopo il weekend: "Il nuovo specialista del corto muso abita a Milanello. Non è un grande intenditore di ippica ma ha collezionato cinque volte l'1-0. Di sicuro a questo punto, dopo un periodo di prolungate presenze dalla panchina, è il caso di puntare su Rebic che è indecifrabile negli umori e anche nella resa. Tra una settimana forse può suonare l'ora del ritorno a pieno titolo di Ibrahimovic".