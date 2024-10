Ordine: "Questione rigorista? C'è un mancato riconoscimento dell'autorità dell'allenatore. E' una cosa davvero grave"

In merito al momento del Milan dopo la sconfitta di Firenze, Franco Ordine ha dichiarato a Pressing: "Caos rigorista? La società non centra nulla su questa cosa, la società chiamiamola in causa per altre cose come la cessione di Kalulu alla Juventus. Qui c'è un mancato riconoscimento dell'autorità dell'allenatore. Già all'intervallo doveva ridire alla squadra che il rigorista è Pulisic. Secondo voi con un allenatore come Conte o Capello poteva succedere una cosa del genere, cioè che i giocatori decidevano loro chi doveva tirare il rigore?"

Fonseca di nuovo in bilico? Fonseca ha fatto degli errori e ha le sue responsabilità, ma non farei un processo su di lui in questo momento. Il processo va fatto alla squadra e alla difesa soprattutto. Se Fonseca dice che il rigorista è Pulisic e poi a calciare i rigori sono altri vuol dire che quelli che vanno in campo fanno quello che vogliono loro. Questa è una cosa davvero grave".