Ordine su Il Giornale: "Questo Milan è destinato a stupire anche in Champions"

Franco Ordine, su Il Giornale di oggi a proposito della sconfitta subita dal Milan contro il Liverpool in Champions ha scritto: "Se l'ultimo Milan l'avesse potuto scrivere il copione fantasioso di questo giorno inseguito e atteso per 7 lunghissimi anni, forse non sarebbe stato molto diverso dall'epilogo della sfida vera e propria. (...) Ha avuto il battesimo di fuoco ma non è così male, considerate le assenze, la ridotta salute di Tonali e Giroud entrati alla fine. Il Milan delle sorprese di questi ultimi 15-18 mesi è destinato a sorprendere anche in Champions se dovesse proseguire con questa striscia di prestazioni. Ha perso la prima come nei pronostici scontati, ma ha mosso la coda del diavolo".