Ordine sul Milan: "Serviranno altre testimonianze di affidabilità e maturità"

Il Milan ha finalmente ritrovato entusiasmo. La vittoria contro l'Inter nel derby, dopo sei sconfitte consecutive con i cugini e dopo un inizio di stagione molto deludente, ha schiarito un po' il cielo sopra il tetto di Casa Milan anche se adesso verrà il difficile: confermarsi anche nei prossimi impegni. Questo chiede la società, questo vogliono i tifosi e a questo puntano allenatore e squadra. Del tema ha parlato il collega Franco Ordine nel suo pezzo di commento sul Corriere dello Sport, pubblicato questa mattina.

Le parole di Franco Ordine: "Nessuno, negli uffici di casa Milan, è così ingenuo da immaginare che sia già finito il tempo delle sofferenze e sia cominciato il campionato rossonero. Serviranno altre testimonianze di affidabilità e di maturità ma soprattutto servirà consolidare questo rapporto spuntato all’improvviso tra Fonseca e il gruppo. È servita anche la grigliata, di sicuro ha contribuito il carattere del portoghese che dinanzi alla fila dei pretendenti rimasti in attesa dinanzi alla sua panchina ha risposto come avrebbe fatto forse solo Niels Liedholm («Non vedo, non sento, non leggo»)"