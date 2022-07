Origi: "Giocare nel Milan è qualcosa di speciale. La prima volta che ho parlato con Maldini e Massara..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al suo arrivo al Milan, Divock Origi ha spiegato a Milan TV: "La prima volta che ho parlato con Maldini e Massara è stato bello conprendere la loro visione delle cose, vedere come il club si sta evolvendo. Poter giocare qui, vivere quell'atmosfera, vivere San Siro, è qualcosa di speciale per me. Ho potuto vedere come gioca la squadra, come allena il mister, sentire il calore dei tifosi e percepire la grande storia del club. Ho sempre visto il Milan come un grande club e tutti questi elementi mi hanno portato qui".