Orlando: "Gila, se fossi nel Milan, lo prenderei domani mattina"

vedi letture

Massimo Orlando, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sulla difesa del Milan: "Gila lo prenderei domani mattina. Ha grinta, bravissimo nella marcatura, tecnica, forza fisica. Già lo scorso anno è emerso. Ed era anche finito nel mirino dell'Inter. La linea difensiva rossonera per me è inferiore a quella della Lazio".