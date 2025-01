Orsi: "Sto pensando che in fondo Fonseca aveva ragione su certe situazioni..."

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, l'ex calciatore ed allenatore Fernando Orsi ha parlato di Milan dopo la brutta prestazione di Torino che ha visto la formazione di Sergio Conceiçao uscire sconfitta per 2 a 0 dall'Allianz Stadium: "Una squadra forte è quando vedi i giocatori che giocano per qualcuno, o per qualcosa, per un senso di appartenenza. Il Milan, apparentemente, sembra, che giochi un po' per conto suo, ed allora sto pensando che infondo Fonseca aveva ragione su certe situazioni".

Sul secondo tempo di Juventus-Milan: "Brutto proprio il secondo tempo di Torino del Milan. Se lo sottolinei proprio (Conceiçao, ndr), significa che qualcosa non va veramente. È arrivato da tre partite, e siamo già a queste esternazioni così forti. È vero che si fa forte della Supercoppa vinta, però è anche vero che è stato soltanto un attimo, per il Milan lo sapevamo come ha giocato, come ha vinto, con tutti i meriti".