OTD - 19-09-26, a Milano viene inaugurato il nuovo stadio di San Siro

Il 19 settembre 1926 veniva inaugurato il nuovo impianto di San Siro, i cui lavori iniziarono l'anno prima grazie al lavoro del presidente rossonero dell'epoca Piero Pirelli. Il Milan, con un post pubblicato sulla propria pagina Twitter, ha celebrato il novantacinquesimo anniversario dell'apertura del proprio impianto.

#OnThisDay in 1926 ️

San Siro was inaugurated. Our home now for almost 100 years 🤩



L'inaugurazione di San Siro. La nostra casa ormai da quasi 100 anni 🤩 #SempreMilan pic.twitter.com/gdwunhYroR