Il 20 giugno 1976, in occasione di un Napoli-Milan valido per la Coppa Italia, Fulvio Collavati faceva il suo esordio con la maglia del Milan. Collovati in rossonero ha disputato 198 partite, segnato 8 gol e vincendo 1 Scudetto (1978-79) e 1 Coppa Italia (1977).