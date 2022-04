OTD - Bayern Monaco-Milan 1-1: Borgonovo decisivo

MilanNews.it

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha condiviso gli highlights di una storica partita di 32 anni fa. In Coppa dei Campioni i rossoneri strappano il pass per Vienna eliminando ai tempi supplementari il Bayern Monaco. All'andata a San Siro decide un rigore di Marco van Basten, all'Olympiastadion le cose vanno diversamente e la squadra di Arrigo Sacchi soffre, va sotto per un gol di Strunz ed è costretta ai supplementari. Nell'extra-time è decisivo Stefano Borgonovo, entrato a partita in corsa, con un pallonetto che regala l'1-1. Inutile sei minuti più tardi il gol di McInally.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 1990 <br>Extra-time hero Borgonovo gave us a vital goal to make it to the European Cup Final... The rest is history <br> <br>Borgo-gol! Una rete che non evita la sconfitta ma ci regala la finale di Vienna. Il resto è storia <br><br> <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/1SospHtttW">pic.twitter.com/1SospHtttW</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1516001091111976962?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>