OTD - Milan-Brescia 3-0: la prima rete di Boateng in rossonero

Esattamente 11 anni fa, in un Milan-Brescia di campionato terminato 3-0 si registra la prima rete di un ex rossonero: nel match con le rondinelle, infatti, Kevin Prince-Boateng trovò il suo primo gol con la maglia del Milan. L'inizio di una storia d'amore che ha legato per alcune stagioni il ghanese e il club meneghino.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> <a href="https://twitter.com/hashtag/OnThisDay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OnThisDay</a> in 2010 <br><br>A first goal in Rossoneri colours for <a href="https://twitter.com/KPBofficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@KPBofficial</a> and a comprehensive home victory over Brescia <br><br>11 anni fa, il primo gol di Kevin-Prince in rossonero <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <br> <br>Brought to you by <a href="https://twitter.com/skrill?ref_src=twsrc%5Etfw">@Skrill</a> <a href="https://t.co/7aCvDPHToI">pic.twitter.com/7aCvDPHToI</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1467025881772146690?ref_src=twsrc%5Etfw">December 4, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>