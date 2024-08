Ottima prova di Calabria, la pagella: "Emerson lo ha stimolato"

Nell'amichevole giocata ieri a San Siro tra il Milan e il Monza, in occasione della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi che i rossoneri si sono portati a casa per la seconda volta consecutiva grazie a una vittoria per 3-1, uno dei migliori in campo è stato senza dubbio il capitano Davide Calabria, schierato titolare sulla fascia destra e che non sembra aver accusato l'arrivo di un competitor come Emerson Royal, anzi sembra ancora più motivato a dimostrare il suo valore.

Oggi Tuttosport ha scritto questa pagella su Davide Calabria, inserendolo tra i promossi del Milan: "Si vede che sull’esterno di sinistra ieri sera c’era qualcosa di pazzesco nell’aria. Se Saelemaekers fa i numeri, Calabria non è da meno: vedere azione al minuto 32. L’impressione è che Emerson Royal in tribuna lo abbia stimolato a tirar fuori pezzi di bravura".