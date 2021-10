Padovan: "Il Milan è più forte della sfortuna e degli infortuni"

Giancarlo Padovan, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Hellas Verona di ieri sera: "La partita di ieri si era messa male, la si poteva rimettere a posto solo giocando da squadra. Sono state premiate le scelte di Pioli: non quelle del primo tempo ma quelle della ripresa. Secondo me sia Castillejo che Leao sono stati determinanti, non so chi dei due di più; entrambi hanno dato una grande spinta per il recupero. Il Milan è più forte della sfortuna, è più forte degli infortuni, è più forte delle mancanze. Viene da pensare che una volta recuperati tutti gli elementi, ieri non c’erano Brahim, Theo e Maignan, potrebbe sprigionare una velocità di crociera tale da staccare anche il Napoli. Mi pare che la giornata di ieri se è dato un’indicazione è che il Milan è squadra, fa piccoli passi come vuole Pioli ma pensa in grande ed è la prima e per ora unica alternativa al Napoli”.