Padovan: "L'assenza di Bennacer complica la partita con il Torino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sulle assenze in casa Milan in vista della gara con il Torino: “L’assenza di Ibrahimovic è una causa di forza maggiore, quella di Bennacer complica di più la partita. Penso che Kessie giocherà una decina di metri indietro. Rebic era in una condizione deficitaria, però i giocatori possono giocare male una partita ed espoldere in quella dopo”.