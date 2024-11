Padovan: "Milan-Juventus è decisiva per chi perderà"

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la prossima sfida tra Milan e Juventus: "Per il Milan è decisiva se dovesse arrivare una sconfitta. Per la Juventus è quasi decisiva perchè in caso di ko si staccherebbe troppo dalla vetta della classifica. Non è decisiva perchè chi vince ottiene qualcosa, ma è decisiva perchè chi perde punti o partita perde sicurezza e posizioni in classifica.

Il Milan è costretto a fare punti se vuole avere una speranza di rientrare. Per la Juve, in caso di ko, sarebbe la prima sconfitta in questo campionato. Rimarrebbe al sesto posto, ma le altre davanti si allontanerebbero. I bianconeri non sono in grande condizione, hanno tante assenze che pesano, ne ha un po' troppi fuori. Le altre squadre davanti faranno punti in questa giornata".