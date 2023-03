MilanNews.it

Giancarlo Padovan, giornalista, si è così espresso a SkySport sulle sfide tra Milan e Napoli e la sfida Leao-Kvara: "Dovrebbe contare di più Leao nel Milan, ma non sempre è stato così. Per quello che ci si aspetta da lui, per quello che ha fatto l'anno scorso, per quello che vale".