Padovan su Messias: "Junior può fare bene nel Milan"

Presente negli studi di SkySport24, Giancarlo Padovan ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Atletico Madrid: "La qualificazione è difficile, ma è ancora possibile. La vittoria di Madrid toglie il Milan dalla mediocrità che lo aveva accompagnato in Champions perchè è vero che aveva fatto delle buone prestazioni, ma non aveva ancora lanciato l'acuto per avere chance di qualificarsi agli ottavi. Ora per i rossoneri è fondamentale vincere anche il match contro il Liverpool. Messias? E' arrivato al Milan con grande scetticismo e con l'etichetta che non era da Milan perchè arrivava dal Crotone. E' un giocatore che può fare bene al Milan, ha 30 anni, ma ancora nel pieno della maturità. Dal mio punto di vista non è inferiore a nessuno degli altri trequartisti rossoneri".