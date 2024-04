Padovan su Theo e Leao: "La fascia sinistra del Milan è stata inesistente contro la Roma"

Giancarlo Padovan, presente negli studi di SkySport24, ha commentato così la scelta di Stefano Pioli di mettere in campo dal primo minuto contro il Sassuolo sia Theo Hernandez che Rafael Leao nonostante tra pochi giorni sia in programma il ritorno dei quarti di Europa League in casa della Roma: "Giovedì sono stati tra i peggiori in campo. Leao incommentabile, anche Theo ha fatto male. Pioli fa bene a tenerli sulla corda. La fascia sinistra doveva mettere in difficoltà la Roma e invece è stata inesistente, anche per merito di De Rossi.

Rimonta Milan? La Roma ha due risultati su tre, ma non giocherà per il pareggio. Sa che se giocherà libera e sciolta potrà segnare ancora. La difesa della Roma è ottima e ha trovato in Mancini non solo uno dei difensori più convincenti, ma ha risolto le ultime due partite con due gol contro Lazio e Milan".