Paganin: "Il Milan è mancato completamente e il Bologna ha vinto meritatamente"

Massimo Paganin, ex giocatore che ha commentato per Mediaset la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, ha parlato così della prestazione molto negativa del Diavolo: "Mi è sembrato più schiacciato dalla pressione e non ha reagito. Non c'è stata la reazione che tutti ci saremmo aspettati. Il Bologna ha dimostrato grande organizzazione, non si è chiusa in difesa, ma ha difeso aggredendo alto. Il Milan è mancato completamente e il Bologna ha vinto meritatamente".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025.

MILAN-BOLOGNA 0-1

Marcatori: 53’ Ndoye

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 62’ Walker), Gabbia, Pavlovic; Jimenez (dal 62’ Joao Felix), Fofana (dal 88’ Chukwueze), Reijnders, Theo; Pulisic (dal 88’ Abraham), Leao; Jovic (dal 62’ Gimenez). A disp.: Torriani, Sportiello, Thiaw, Emerson Royal, Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Musah, Loftus-Cheek, Camarda. All. Sergio Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm (dal 76’ Calabria), Lucumi’, Beukema, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 69’ Casale), Fabbian (dal 69’ pobega), Ndoye (dal 80’ Odgaard); Castro (dal 80’ Dallinga). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Erlic, Moro, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, Cambiaghi, De Silversti, Dominguez. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 38’ Tomori, 43’ Ferguson, 45’+2 Pulisic, 57’ Fabbian, 75’ Lucumi’

Recupero: 2’ 1T, 6’ 2T.