Calabria e Pobega ci alzano la coppa in faccia. Morata lo fa in Turchia e può fare il suo Triplete

Il Milan sognava di fare la doppietta Supercoppa Italiana-Coppa Italia. Un giocatore, anche se non più rossonero, ci è riuscito: Davide Calabria. Un altro, che è tecnicamente rossonero, non ha fatto doppietta ma ha alzato comunque il trofeo sotto il cielo di Roma: Tommaso Pobega.

L'ex capitano era in panchina nella semifinale contro la Juventus ed è sceso in campo all'87' della finale contro l'Inter, prendendo il posto di Emerson Royal. Il 3 febbraio è stato ufficializzato il suo trasferimento al Bologna ed eccolo in campo in questa finale proprio contro la sua ex squadra. Vincenzo Italiano l'ha schierato al 76' al posto di Holm. Calabria in questa competizione ha anche segnato un gol, con la maglia del Milan, nella sfida contro il Sassuolo agli ottavi di finale.

Un trionfo che è una sorta di rivincita per un giocatore che aveva vestito in carriera solo la maglia del suo Milan. Con il contratto in scadenza e non rinnovato, le strade si sono separate. Ed evidentemente questi ultimi mesi sono stati ben più soddisfacenti di quando non potevano essere in rossonero. Con lui anche Tommaso Pobega, che non rientrava nei piani di Paulo Fonseca e che è stato accolto a braccia aperte da Vincenzo Italiano, che lo ha valorizzato allo Spezia. In rossoblù non è titolare, ma ha sempre fatto il suo. E nella notte dell'Olimpico ha giocato gli ultimi 21', dando una grande mano in fase di contenimento.

Per la cronaca, la coppa nazionale l'ha alzata anche Alvaro Morata. Coppa di Turchia, ovviamente. Scappato a gambe levate nella finestra invernale, lo spagnolo ha giocato la mezz'ora finale contro il Trabzonspor, vinta per 3-0 con Osimhen protagonista. E vincendo domenica in casa contro il Kayserispor potrebbe vincere anche il campionato. Di fatto chiudendo con un Triplete. Perché nelle notti di Riyad quando il Milan ha battuto Juventus e Inter c'era anche lui.