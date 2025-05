Taveri: "Prestazione deludente del Milan, dopo il gol del Bologna non c'è stata reazione"

Mino Taveri ha rilasciato queste parole a Mediaset in merito alla sconfitta del Milan contro il Bologna nella finale di Coppa Italia: "Prestazione deludente del Milan. Sono mancati quei giocatori di qualità come Pulisic e Reijnders. Leao ha provato a fare qualcosa. Theo ha giocato? Dopo il gol subito non c'è stata reazione.

E' stato un Milan deludente anche per merito del Bolgona, ma certamente nessuno si aspettava una prestazione così da parte dei rossoneri. Restare fuori dall'Europa sarebbe un fallimento. Non può bastare la Supercoppa. Il Milan non ha giocato da Milan, è un bruttissimo colpo. Se il Milan non andrà in Europa sarà un fallimento totale".