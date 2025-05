Pedullà: "Il Milan deve ripartire da un allenatore vero. Su D'Amico e Gasperini..."

Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha rilasciato queste parole sul Milan e sul futuro della panchina rossonera: "Il Milan deve ripartire da un allenatore vero. Io non penso che ci sono tanti allenatori liberi, uno di questi è Sarri. Tare all'Olimpico per la finale di Coppa Italia? Erano invitati tutti per quella partita. Se il Milan avesse voluto prendere Tare, lo avrebbe potuto già prendere.

Per quanto riguarda D'Amico, l'Atalanta, nonostante le parole della società di qualche settimana fa, non lo tratterrebbe con la forza se dicesse di voler andare via. D'Amico è legato a Gasperini, ma Percassi preme per la sua conferma. E' tutto aperto sul futuro di Gasperini".