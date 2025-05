Ravezzani: "Milan senza cuore come la società che lo ha costruito"

Il Milan perde indegnamente la finale di Coppa Italia 1-0 contro il Bologna e mette finalmente a nudo tutte le sue mancanze enormi mostrate in questa stagione che partono dalla testa, dalla proprietà e dalla dirigenza, e che ricadono a grappolo su tutti gli altri protagonisti di una stagione che - oggi si può dire senza se e senza ma - è un fallimento.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha espresso il suo parere sul proprio profilo X: "Milan senza cuore come la società che lo ha costruito. Tutto il resto diventa relativo. Qui non è nemmeno più un problema di dirigenza, ma di proprietà. La strategia di pagare poco i calciatori e tenere stipendi bassi non può che far vincere per puro caso. Ma porta soldi".