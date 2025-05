MN - Ravezzani: "L'ammissione di fallimento fa onore a Furlani. Ma sia seguita da una sterzata al club"

vedi letture

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Fabio Ravezzani, al termine di Milan-Bologna l'ad Furlani ha ammesso che sta volgendo al termine è stata una stagione fallimentare

"Ammettere il proprio fallimento è segno di onestà intellettuale. Quel che manca sono le conclusioni, cioè: se Furlani ammette un fallimento che è sotto gli occhi di tutti e se ne assume la responsabilità, allora ci si aspetta una sterzata alla condizione sportiva del club. Ad esempio quando hai fatto una stagione fallimentare non puoi dire che il ds non è una priorità e che deve adattarsi al loro modo di lavorare. Serve un cambio di strategia di mercato e nelle strategie di massima della società. Coniugare risultati sportivi ed economici? Tutto giusto, ma i risultati sportivi si ottengono spesso investendo in una società e poi pensando di ricavarne degli utili attraverso i risultati sportivi".