"Senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo". Ibou Ba cita un passaggio dell'intervista di Maldini post scudetto

All’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia, simbolo e degna conclusione di annate disastrose, l’ex rossonero Ibrahim Ba cita un passaggio dell’intervista che rilasciò Paolo Maldini alla Gazzetta dello Sport dopo aver vinto lo scudetto nel 2022. Dichiarazioni, purtroppo, più attuali che mai:

“[…] Poi naturalmente ci deve essere la volontà del club di aprire un ciclo. Oggi il Milan con una visione strategica di alto livello può andare a competere il prossimo anno con le più grandi. Se invece si scegliesse una visione di mantenimento, senza investimenti, senza un’idea da Milan rimarremmo nel limbo tra le migliori sei o sette squadre in Italia per tentare di rivincere lo scudetto e qualificarci per la Champions. Per questo è il momento che la proprietà, Elliott o quella che potrebbe arrivare, chiuda il triennio e capisca che strategia vuole per il futuro. Con due o tre acquisti importanti e il consolidamento dei giocatori che abbiamo possiamo competere per qualcosa di più grande in Champions”.