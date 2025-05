Supercoppa italiana 2025, il quadro delle semifinali dopo la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia, vinta dal Bologna sul Milan con il risultato di 1-0, inizia a definire il quadro delle final four per la prossima edizione della Supercoppa italiana. Rossoblù e rossoneri sfideranno infatti Napoli e Inter nelle semifinali della competizione, ma gli incroci sono affidati ai risultati conquistati sul campo.

In particolare, in virtù della sconfitta dell'Olimpico, il Milan affronterà la vincitrice del campionato di Serie A nella prima delle due semifinali, mentre il Bologna stierà la seconda classifica nella semifinale successiva. Saranno, già sicure a livello aritmetico, Napoli e Inter, ma c’è ancora da decidere il rispettivo posizionamento in classifica.

La Supercoppa italiana 2025 si terrà, per il quarto anno consecutivo (il sesto in assoluto), in Arabia Saudita: alla Lega Serie A - che poi lo divide tra le quattro partecipanti e, in misura minore, con le altre squadre del campionato - arriveranno circa 23 milioni di euro. Da decidere la location concreta (non è da scartare si torni a Gedda, dopo quattro edizioni svolte a Riyadh), ma il tema principale riguarda la tempistica. Al momento, la competizione è inserita in calendario a dicembre 2025. Se l’Inter dovesse vincere la Champions League, però, in quel mese dovrebbe partecipare alla coppa del mondo per club FIFA, che non è stata eliminata dopo la creazione del nuovo mondiale per club: a quel punto - a meno di un clamoroso passo indietro dei nerazzurri, che però porterebbe a sanzioni sportive ed economiche - il torneo dovrebbe giocarsi nuovamente a gennaio 2026.