MN - Ravezzani: "Cardinale ha un modus operandi anti-americano. E pecca di presunzione"

Tempo di bilanci in casa Milan. Restano sì due partite per cercare di arrivare disperatamente in Europa, ma ormai i giochi sono fatti. E la sconfitta nella finale di Coppa Italia porta a delle riflessioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani. Di seguito un estratto delle sue parole a MilanNews.it.

Non era una novità, anzi, ce lo aspettavamo tutti: Cardinale assente anche ieri. E anche la storia della distanza non regge, basti vedere il canadese Joey Saputo, che si è gustato una notte storica a Roma

"Intanto parliamo del suo modus operandi che è anti-americano. Di solito quando le cose vanno male gli americani sono spietati, non ci mettono nulla a cambiare. E invece qui non viene messa in discussione la linea di comando, che per ammissione dello stesso Furlani è senza esperienza. Se la stanno facendo al Milan. Un altro errore di Cardinale è la presunzione: è arrivato dicendo di voler portare un nuovo concetto di calcio, di sapere come si fa. Ma Cardinale deve capire che il calcio in Italia è un fenomeno a grande carattere passionale. E la passione la si alimenta con la presenza, con la capacità di motivare la squadra, il saper stare sul territorio. E se non puoi farlo perché sei lontano, almeno metti un alter ego che sia un punto di riferimento per la squadra e i tifosi. Ibrahimovic sono più le volte in cui è assente che quelle in cui è presente. Furlani non ha il prestigio, lo spessore e la credibilità per parlare alla squadra e quando parla davanti ai microfoni i tifosi si irritano, per non parlare di come reagiscono alle parole di Scaroni".