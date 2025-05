Avete giocato con la pazienza e l’amore dei tifosi

Nel post partita di ieri Giorgio Furlani ha ammesso il fallimento di questa stagione, ma caro amministratore delegato del Milan, non funziona così. Avete giocato con la pazienza e l’amore dei tifosi, che l’anno scorso, di questi tempi, cominciarono a suggerirvi la strada da seguire per far tornare questa squadra competitiva, ma invece è stata fatta questa BRUTTA fine.

Certo, che ognuno rimanga al proprio giusto. È giusto che il tifoso resti tale e ricopri il suo ruolo, ma la domanda che l’ambiente milanista si sta facendo da qualche settimana a questa parte è: “Ma questi ci sono o ci fanno?”. Può mai essere che persone “senza competenze” hanno predetto qualcosa che invece chi è a capo di questa squadra e di questa società non è riuscito a fare?

Sì è deciso di puntare su Fonseca prima e Conceiçao poi, con i tifosi che nonostante avessero mostrato il loro disappunto per la decisione non hanno mai smesso di supportare i colori rossoneri, nella speranza che una tiepida luce infondo al tunnel si potesse cominciare a vedere. “SOLO PER LA MAGLIA” campeggia sull’unico striscione che viene esposto ultimamente, ed effettivamente è così, anche perché se dovessero seguire il Milan per la squadra e società che è diventato, sicuramente preferirebbero restare a casa e seguire comodamente la partita dal divano.

Adesso la gente vuole delle risposte, anche perché avete giocato con l’amore, la passione ma soprattutto la pazienza di questa gente, e neanche un’ammissione di colpa da parte dell’AD Furlani potrà quanto meno cominciare a ricucire un rapporto oramai ai minimi storici. Servono i fatti per riconquistare la fiducia della propria gente. Basta parole, che queste se le porta sempre via il vento.