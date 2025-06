Paganini: "Non è che i rapporti tra Allegri e Vlahovic fossero idilliaci alla Juve"

vedi letture

A parlare di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Paolo Paganini.

Juve, cosa chiede Tudor sul mercato?

"C'è un effetto domino che parte dall'attacco. Su indicazione di Tudor è ripartito un dialogo con Vlahovic, hanno riproposto un rinnovo con cifre più basse ma è stato tutto bloccato. Va avanti la questione Osimhen, anche senza Giuntoli, con il giocatore che vuole tornare in Italia e la destinazione migliore è la Juve. ha già rifiutato più volte l'Arabia, certo discutere con ADL non sarà semplice. Kolo Muani? So che negli USA ci sarà un dialogo per la riconferma. Fossi la Juve, io andrei dritta su Gyokeres, per le caratteristiche ma anche perché con Osimhen rischi un bracci odi ferro estenuante con ADL, che ha sempre il coltello dalla parte del manico. E non è disposto ora a fare trattative con la Juve. Per Vlahovic il problema è dentro casa. Rischi di perderlo a parametro zero ormai".

Altri colpi?

"La Juve sta sfogliando la marcgherita per Conceicao, vedremo cosa succederà, se lo terranno o meno. Poi c'è la voglia di rilanciare per Ederson, per metterlo accanto a Koopmeiners. E poi c'è il discorso da fantamercato che riguarda Theo Hernandez con Vlahovic al Milan, ma mi sembra più fantamercato. Perché non è che i rapporti tra Allegri e Vlahovic fossero idilliaci alla Juve".