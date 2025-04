Paganini: "Venerdì sì, sabato per i funerali no, domanica sì. Di cosa stiamo parlando?"

Non si spengono le polemiche per le decisioni prese dalla Lega di Serie A (e non solo) di posticipare a mercoledì le gare di campionato previste ieri. Oggi è arrivata anche l'indicazione, direttamente dal Consiglio dei Ministri, di sospendere le tre partite previste per sabato, tra cui la gara tra Inter e Roma. Sul tema ha preso la parola per esprimere il suo punto di vista anche il collega della RAI, il giornalista Paolo Paganini che si è espresso sul profilo personale di X.

Il pensiero di Paolo Paganini in merito alla decisione di rinviare anche le tre partite del sabato: "Se è stato proclamato lutto nazionale non si dovrebbe giocare. Punto. Invece il venerdì si, sabato per i funerali del Papa no, domenica però si. Di cosa stiamo parlando?"

Intanto è stato disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi: "Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, recependo le indicazioni contenute nel DPCM odierno, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile, nella giornata delle esequie del Santo Padre Francesco, rinnovando altresì l’invito a far osservare un minuto di silenzio nelle manifestazioni agonistiche che si disputeranno nell’arco della settimana per onorare la memoria del Pontefice".