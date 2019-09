Pagelle Gazzetta: Bennacer il migliore, bene anche Leao. Gigio non impeccabile, Suso non gira come sa

Secondo La Gazzetta dello Sport, il titolo di migliore in campo del Milan nel match contro il Torino è stato Ismael Bennacer, il quale si è meritato un bel 6,5 in pagella: l'algerino ha fatto vedere buone cose in mezzo al campo e quando ha potuto ha sempre cercato di verticalizzare. Stesso voto per Leao, autore anche lui di una buona prestazione (si è guadagnato il rigore e solo un miracolo di Sirigu gli ha tolto la gioia del primo gol nel Milan). Sufficienza piena (6) per Romagnoli, Hernandez, Calhanoglu e Bonaventura, mentre hanno preso mezzo voto in meno Calabria, Musacchio e Piatek. Prova negativa (5), invece, per Donnarumma, non impeccabile su entrambi i gol, Kessie, grave errore nel finale a a due passi da Sirigu, e Suso, il quale, nonostante il 4-3-3, non gira come sa.