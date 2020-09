Pagelle Gazzetta - Calhanoglu illumina, male Gabbia e Bennacer

Calhanoglu è stato il migliore in campo contro lo Shamrock Rovers secondo le pagelle stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 7.5 per il giocatore turco, il cui "feeling con Zlatan illumina". Benissimo anche Ibra e Donnarumma (7 per entrambi), così come i due terzini, Calabria e Theo Hernandez (6.5 per loro). Sufficienza piena per Kjaer, Kessié, Castillejo e Krunic, male Bennacer ("Stato di forma non ancora ottimale"), Saelemaekers e Gabbia, il peggiore secondo la rosea (voto 5.5).