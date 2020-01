Pagelle Gazzetta - Ibra il migliore, Calhanoglu molle e poco preciso

Ibrahimovic è stato il migliore in campo a Cagliari secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport. Voto 7 per lo svedese, che "gioca a un tocco" perché "sa che non ha di più, ma anche così fa effetto". Stesso voto per Castillejo, che "si impone a destra e inventa l’assist dell’1-0". Bene anche Donnarumma (6.5), così come Romagnoli, Hernandez, Bennacer e Leao (6.5 anche per loro). Sufficienza piena per Calabria, Conti, Musacchio, Kessié e Bonaventura. Male Calhanoglu (voto 5.5), "molle e poco preciso".