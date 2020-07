Pagelle Gazzetta - Kessié decisivo, Ibra sbaglia troppo

Franck Kessié è stato il migliore in campo contro il Parma secondo La Gazzetta dello Sport. Voto 7 per l’ivoriano, "decisivo in zona gol e in mezzo dove non sbaglia più un movimento". Bene anche Calhanoglu, Romagnoli e Bonaventura (7 pure per loro): il turco è un giocatore "atipico che può fare il regista, il trequartista e il laterale", mentre il capitano segna il suo "primo gol stagionale"; Jack, invece, è "sempre dentro al gioco". Voto 6.5 per Donnarumma, Kjaer, Hernandez e Bennacer, sufficienza piena per Calabria. Male tutti gli altri, a cominciare da Ibrahimovic (5.5), che "commette errori non da Ibra". Stesso voto per Conti, Biglia, Rebic e Leao.