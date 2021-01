Pagelle Gazzetta: Kessie, Gigio, Kjaer e Leao i migliori. Tonali, non ci siamo ancora

Nelle pagelle di questa mattina della Gazzetta dello Sport, ci sono quattro rossoneri che si sono meritati il voto più alto (7): si tratta di Kessie, che ha dominato in mezzo al campo, Gigio Donnarumma, autore di alcune grandi parate, Kjaer, un muro in difesa, e Leao, il quale ha segnato una rete meravigliosa. Buona prestazione anche di Romagnoli e Calhanoglu, i quali hanno preso 6,5, mentre sufficienza piena per tutti gli altri. Unica insufficienza per Tonali, che ha lasciato in 10 la sua squadra dopo appena mezz'ora: l'ex Brescia si è per questo meritato un 4 in pagella.